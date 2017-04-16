Бэбкок: травмированного Полака заменят Зайцев или Марченко

Главный тренер «Торонто Мэйпл Лифс»прокомментировал травму защитника Романа Полака, который выбыл до конца сезона, получив повреждение во втором матче серии с «Вашингтон Кэпиталз».«Место Полака могут занять или Марченко, или Зайцев. Я пока не уверен на 100 процентов. Если Никита готов играть, то он, конечно, выйдет на лёд. Сегодня он уже катался и будет заниматься завтра. Если нет, то сыграет Марченко. К сожалению, столкновение с Бруксом Орпиком стало для Полака завершением сезона. Грубости там не было, но для нас это не самое радостное событие», — приводит слова Бэбкока официальный сайт клуба.Никита Зайцев пропустил два матча серии с «Вашингтоном» из-за травмы верхней части тела, Алексей Марченко не играл за основу «Мэйпл Лифс» с 25 марта.