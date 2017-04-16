Тротц: возможно, в нашей серии с «Торонто» будет ещё пять матчей

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз»подвёл итоги второго матча серии первого раунда розыгрыша Кубка Стэнли с «Торонто Мэйпл Лифс» (3:4 ОТ, 1-1 в серии).«У обеих команд были отличные шансы завершить матч раньше. Нам противостоит очень сильная команда. Они по-настоящему бьются в этой серии, очень хотят победить, как и мы. Это была тяжёлая битва, настоящий тест для нас. Нужно отдать должное нашему сопернику, они играют в плей-оффный хоккей. Вполне возможно, что в этой серии будет ещё пять матчей», – цитирует тренера официальный сайт НХЛ.