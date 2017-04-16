Плотников: СКА помогают судьи? Посмотрите на статистику бросков, там всё ясно

Нападающий СКАрассказал о своих эмоциях после победы в Кубке Гагарина, а также прокомментировал разговоры о том, что судьи помогают его команде.«Так много эмоций, душа разрывается! Мы долго к этому шли, много работали в этом сезоне и достигли своей цели. Я не знаю, как объяснить то, что мы пропустили две шайбы. От этого наш дух не пал, и мы пошли вперёд отыгрываться, потому что хотели всё закончить сегодня. Было много разговоров о том, что СКА помогают судьи? У нас есть комиссия, которая всё решает. Можно посмотреть на статистику бросков, и всё будет ясно», — сказал Плотников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дарьей Тубольцевой.