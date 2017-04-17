Малкин: «Питтсбург» — удачливая команда. В этом году снова хотим победить

Нападающий «Питтсбург Пингвинз»прокомментировал победу в третьем матче серии с «Коламбус Блю Джекетс» (5:4 ОТ), в котором россиянин набрал 3 (1+2) очка.«Я приметил Гюнцеля, когда он в ноябре забил свой первый гол в НХЛ. Уже тогда было понятно, что это талантливый и умный парень. У него невероятный бросок, и он очень быстр. Нам не удался первый период, особенно стартовые 10 минут. Мы много говорили об этом перед матчем, но соперник забил в первой же смене! Пять минут прошло – снова гол. Но это плей-офф, и здесь одна заброшенная шайба может поменять ход игры. Это была очень важная победа, потому что 2-1 в серии – это далеко не так комфортно, как 3-0.«Коламбус» играл очень здорово, но мы смогли найти возможность добиться результата. Наверное, самым важным был второй гол, когда мы поверили в то, что сможем вернуться в игру. В овертайме старались действовать попроще. У нас отличная команда, парни хорошо понимают друг друга. Много опытных хоккеистов, которые выигрывали различные призы, но есть и молодёжь – Шири, Раст, Гюнцель. Мы играем на высоких скоростях, и это работает. Мы – удачливая команда, мы смогли выиграть в прошлом году и будем стремиться к повторению успеха», — приводит слова Малкина официальный сайт клуба.