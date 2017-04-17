А.Медведев: Олимпиада — главная мотивация для Шипачёва и Дадонова остаться в СКА

Член совета директоров СКА Александр Медведев высказал своё мнение о том, останутся ли в КХЛ Вадим Шипачёв и Евгений Дадонов, чьи контракты с клубом истекают 30 апреля 2017 года.
«Думаю, Шипачёв и Дадонов сами понимают, что следующий год — олимпийский, и поскольку НХЛ не хочет отпускать своих игроков… Бывает, что игрок имеет один шанс в жизни сыграть на Олимпиаде. У них такой шанс есть, они игроки сборной и могут сыграть. Я бы на их месте никуда бы даже не смотрел. Есть песня даже: «Зачем мне ехать за рубеж?» Я считаю, что это будет для них главной мотивацией, чтобы остаться», — передаёт слова Медведева корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
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