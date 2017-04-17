Юшкевич: класс СКА намного выше, чем у любого другого клуба КХЛ

Олимпийский чемпион Дмитрий Юшкевич прокомментировал чемпионство СКА.
«Ожидал более упорной борьбы в финале. Но класс СКА намного выше, чем у любого другого клуба КХЛ. В межсезонье менеджмент «армейцев» проделал отличную работу. Я думал, у соперников СКА есть шанс, поскольку не играли Дацюк, Войнов, но петербуржцы и без этих хоккеистов показали, что близких конкурентов в этом году у них нет.
И ещё одну вещь хотел бы сказать про СКА. Прошло девять сезонов КХЛ, и именно этот чемпион – уникальный. В петербургской команде очень много талантливых атакующих игроков, и по игре с шайбой СКА был если не лучшим, то одним из лучших. Но тренерский штаб «армейцев» сумел не только дисциплинировать этих заточенных на атаку ребят, но и заинтересовать их играть в обороне. Понятно, что в защите они действовали совсем не идеально, не здорово, даже по сравнению с «Магниткой». Но действовали хорошо, и именно это дало им возможность победить.
Ведь если анализировать восемь побед до этого года – команды играли либо от обороны, либо от атаки. Уфа при Быкове, СКА при Быкове – ведь только атака у них тогда была. А здесь получился правильный баланс – здорово играли в атаке и заинтересованно в обороне. Это и стало ключевым, решающим аргументом в пользу победы СКА», — цитирует тренера официальный сайт КХЛ.