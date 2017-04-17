Флёри: и при счёте 1:3 я был спокоен и уверен, что «Питтсбург» отыграется

Вратарь «Питтсбург Пингвинз»прокомментировал победу над «Коламбус Блю Джекетс» в третьем матче серии плей-офф, по ходу которого его команда уступала со счётом 1:3, а также рассказал, как отбил головой бросок Брэндона Дубински в овертайме (5:4 ОТ, 3-0 в серии).«Не тот старт, который я или кто-нибудь из нас хотел. Но я и при счёте 1:3 оставался довольно спокоен и уверен в том, что нам удастся отыграться.В овертайме мне пришлось покрыть немалое пространство, чтобы успеть туда, куда бросал Дубински, и я постарался сделать это как можно быстрее. Очень доволен, что ради такого дела пригодилась и моя голова», — приводятся слова Флёри на официальном сайте НХЛ.