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Быков: СКА качественно сыграл против тройки Коваржа, а игра Сёмина разочаровала

17 апреля 2017, понедельник. 21:49. Хоккей
Бывший главный тренер СКА Вячеслав Быков, приводивший команду к победе в розыгрыше Кубка Гагарина—2015, поделился своими впечатлениями от завершившегося финала плей-офф КХЛ между магнитогорским «Металлургом» и СКА.

«Я испытал только положительные эмоции. Был рад за ребят, потому что они снова проделали серьёзную работу, прошли трудный путь к завоеванию Кубка Гагарина. Просто порадовался за ребят.

Думаю, что мы увидели очень интересную, содержательную и упорную борьбу со стороны обеих команд. Сожалею, что Магнитогорск не смог зацепиться и пройти дальше в этой серии, но СКА был мощнее, и по составу, на мой взгляд, он был выше классом. Результат говорит о том, какая была проделана работа. 16 побед СКА и всего два поражения в плей-офф говорят о проблемах в лиге? Мой ответ будет такой: есть на кого равняться.

С одной стороны, «Металлургу» где-то не хватило удачи. А с другой, я думаю, что был необходим чуть больший вклад со стороны тройки, где играли Сантала, Осала и Сёмин. Игра Сёмина – главное разочарование для «Металлурга» в плей-офф? Здесь я могу согласиться.

Второе звено «Металлурга», к сожалению, не дало той подпитки, той поддержки первой тройке, чтобы создать ему конкуренцию и проблемы для соперника. С другой стороны, хочу сказать, что СКА хорошо отработал в этом плане и прикрыл как тройку с иностранцами, так и очень качественно сыграл против звена Коваржа», — сказал Быков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Уткиным.

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
ХК Металлург Мг ХК СКА Александр Сёмин Вячеслав Быков
Новости. Хоккей
17 апреля 2017, понедельник
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