Соколов: лидеры «Реактора» подхватили вирус и были не в лучшей форме

Главный тренер «Реактора»прокомментировал поражение от «Красной Армии» в первом матче финала Кубка Харламова (4:7).«Сложно предъявлять ребятам претензии. Неделю назад мы летели из Череповца и думали, что есть время отдохнуть, есть время подготовиться. По-моему, Чингисхану приписывают слова: «Провал в подготовке является подготовкой к провалу». После дня отдыха мы начали тренироваться, но тут ребята подхватили вирус, многие затемпературили. Благодаря усилиям докторов и характеру ребята вышли сегодня, но, конечно, не в лучшей форме. И заболели как раз лидеры, поэтому сегодня я не мог выпускать их против первого звена соперника.Против лидеров «Армии» выходила наша молодёжь, они неплохо выглядели — быстрые, мобильные, неплохо справлялись до ошибок во втором периоде, когда нам забили два гола. Ну а третий период не удался. Мы много пропустили. У соперника очень мощный первый состав, с которым мы сегодня не справились. Хочу поблагодарить наших болельщиков, которые в огромном количестве пришли поддержать команду, мы рады такой сумасшедшей поддержке. Да, мы не смогли их порадовать сегодня, но могу заверить, что будем стараться изо всех сил», — цитирует Соколова пресс-служба МХЛ.