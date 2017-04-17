Устименко: матч с Беларусью был особенным, Россия может играть лучше на ЮЧМ

Голкипер юниорской сборной Россиипрокомментировал победу над командой Беларуси (4:1) в матче чемпионата мира. Для Устименко, который является уроженцем Гомеля, этот матч стал первым на турнире.«Хорошая игра, парни вначале где-то расслабленно играли, а потом уже собрались. Ко всем матчам на турнире настраиваюсь очень серьёзно. Матч был особенный для меня, было волнительно, но потом всё прошло. Из белорусов знаю Андрея Грищенко, Евгения Ющенко, Игоря Мартынова, мы с ними в детстве играли.Пропущенная шайба? Они нацелено шли на ворота и забили гол. Это не истинная сила сборной России, мы можем играть намного увереннее», — передаёт слова Устименко корреспондент «Чемпионата» Роман Соловьёв.