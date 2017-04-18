Зайцев: подскажу игрокам «Торонто», как лучше играть против Овечкина и Кузнецова

Защитник «Торонто Мэйпл Лифс»поделился ожиданиями от третьего матча первого раунда плей-офф с «Вашингтон Кэпиталз». Россиянин пропустил первые две игры из-за травмы.«Всегда тяжело возвращаться после травмы, работать на больших скоростях. Неважно, плей-офф это или регулярный чемпионат. Понадобится какое-то время, чтобы войти в игру. Мне нравится, как играет команда, я ей горжусь. Мы проделали очень хорошую работу. В плей-офф на самом деле другой хоккей — более простой, жёсткий, скорости выше. Интересно смотреть матчи.В КХЛ я играл в плей-офф каждый год. Там по-другому, но всё равно это лучшее время года. Посмотрим, как мой опыт игры в плей-офф поможет мне.Я чувствую себя всё лучше с каждым днём, сейчас я готов играть. Играть против Овечкина — это большой вызов. В „Вашингтоне“ много русских ребят, не только Ови. Там есть Кузя, Орлов. Будет интересно, это большая возможность. Обязательно подскажу ребятам, как лучше против них действовать», — сказал Зайцев в эфире клубного телевидения.