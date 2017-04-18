«Оттава» вырвала победу у «Бостона» в ОТ и вышла вперёд в серии — 2-1

«Оттава Сенаторз» переиграл «Бостон Брюинз» в третьем матче первого раунда Кубка Стэнли. Встреча представителей Восточной конференции состоялась на арене «Ти-Ди Гарден» в Бостоне и завершилась в овертайме со счётом 4:3 в пользу гостей.

По ходу основного времени «Оттава» вела со счётом 3:0 — дублем отметился Майк Хоффман (8-я и 24-я минуты), ещё один гол забил Дерек Брассар (8). Однако хоккеистам «Бостона» в середине второго периода удалось нагнать соперника — шайбы забросили Ноэль Аккьяри (27), Дэвид Бэйкс (27) и Давид Пастрняк (34). Больше в основное время шайб забито не было, а победу «Сенаторз» принёс точный бросок Бобби Райана на 6-й минуте овертайма.

Счёт в серии стал 2-1 в пользу «Оттавы».