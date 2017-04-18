Футбол
РФПЛ ФНЛ - Первый дивизион Лига чемпионов Лига Европы Англия Испания Италия
Германия Китай Кубок России ПФЛ - Второй дивизион Молодёжное первенство Сборная России Чемпионат мира 2018
Кубок конфедераций Южная Америка Украина Франция Женский футбол Прочие турниры Молодёжные сборные
Лига Чемпионат.com Любители Студенческий футбол Рейтинг УЕФА Рейтинг ФИФА MVP РФПЛ
Хоккей
КХЛ НХЛ МХЛ ВХЛ ЧМ по хоккею 2017 Евротур Кубок мира по хоккею
Чемпионат мира U18-U20 Ночная Лига MVP КХЛ
Теннис
Кубок Федерации Кубок Дэвиса WTA ATP Ролан Гаррос 2017 Кубок Кремля Рио 2016
Авто
Формула-1 Мотогонки Ралли Младшие серии DTM/WTCC/Туринг Дакар/Ралли-рейды Америка/WEC/Формула-Е
Бокс/ММА
Профессионалы Любители Женский бокс ММА
Баскетбол
НБА Евролига Единая лига ВТБ Еврокубок Евробаскет-2017
Волейбол
Суперлига мужчины Суперлига женщины Лига чемпионов Еврокубки Кубок России Пляжный волейбол Сборные
Международный волейбол
Другие
Биатлон Мини-футбол Фигурное катание Водные виды спорта Лёгкая атлетика Лыжный спорт Пляжный футбол
Гандбол Конный спорт Парусный спорт Хоккей с мячом Велоспорт Шахматы Прочие виды спорта
Европейские игры 2015 Ride The Planet
Фэнтези
Бизнес
Ставки
Киберспорт
Dota 2 Counter-Strike: Global Offensive FIFA League of Legends
Lifestyle
Фитнес Бег Город
Лента новостей Видео Фэнтези футбол Билеты на спорт Фото Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Турнир FIFA17
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Анисин: надеюсь, что я на свой пик только начинаю выходить

18 апреля 2017, вторник. 09:42. Хоккей

Нападающий Михаил Анисин подвёл итоги сезона и поделился планами.

«Решил не терять времени и абсолютно всё внимание уделить хоккею. К старту плей-офф ВХЛ набрал форму, близкую к оптимальной. Ещё со времён московского «Динамо» любил играть кубковые матчи и, надеюсь, «Сарыарке» в  плей-офф помог, забил два победных гола в серии с чеховской «Звездой» — фарм-клубом ЦСКА. Затем получил травму. Епанчинцев? Он — игровик, ставил команде умный, комбинационный хоккей. Такой стиль всегда будет востребован в «Спартаке», других московских клубах.

В этом сезоне провёл не так много матчей, как хотелось, поэтому стараюсь добавить в тренировочной работе. В апреле и мае особого отдыха у меня не будет. Некоторые варианты уже просматриваются, но в агентскую работу не вмешиваюсь, всё внимание уделяю тренировкам. Мой отец свой лучший хоккей показывал ближе к 30 годам, когда пять сезонов кряду становился чемпионом СССР. Надеюсь, что и я на свой пик только начинаю выходить.

Плей-офф КХЛ? Немного удивило, что в ВХЛ и МХЛ плотность борьбы оказалась чуть выше, чем в КХЛ. Порадовало, что в КХЛ есть явные лидеры — СКА и «Магнитка », которые достаточно спокойно дошли до финала. Если честно, был уверен, что Магнитогорску удастся серию затянуть. Даже при счёте 1-3 не считал, что дело сделано, ведь пять лет назад наше московское «Динамо» в финале с этим же счётом уступало «Авангарду», но Кубок Гагарина всё-таки выиграло. Однако на сей раз СКА не оставил сопернику ни одного шанса.

Питер чем-то напомнил мне наше «Динамо» — те же четыре сбалансированные звена, строгая игра в обороне, быстрый выход в атаку. Это традиционный стиль Олега Знарка. Зарипов и Дадонов побили мой снайперский рекорд? За этих мастеров только порадовался. Когда рекорды застаиваются, о них никто не вспоминает. Очень рад за  Зарипова, который доказал, что свой лучший хоккей можно показывать на четвёртом десятке. С возрастом многие снайперы добавляют — особенно в понимании игры, опыте. И Данис в очередной раз это доказал», — цитирует игрока Russia-Hockey.

Источник: Russia-Hockey.ru Сообщить об ошибке
Теги
ХК Динамо Москва ХК Металлург Мг ХК Сарыарка ХК СКА Данис Зарипов Евгений Дадонов Михаил Анисин
Новости. Хоккей
18 апреля 2017, вторник
10:43 Алан Мэй: Овечкин должен играть больше. 15 минут – это слишком мало
10:32 Холтби: кажется, «Вашингтон» бился не так хорошо, как может
10:25 Главный тренер Вестерлунд присоединился к «Салавату Юлаеву»
10:12 Бэбкок: Зайцев стал ключевым игроком «Торонто» в этом году
10:10 Автор победного гола «Оттавы» Райан нанёс удар в лицо сопернику и не был удалён
10:00 Кадри: «Торонто» дал болельщикам то, что они хотели видеть
09:45 Кейн — 7-й действующий хоккеист с 50 голами в плей-офф и 59-й в истории НХЛ
09:42 Анисин: надеюсь, что я на свой пик только начинаю выходить
09:41 Карл Алзнер пропустил первый за 7 лет матч из-за травмы
09:30 «Оттава» впервые выиграла в плей-офф 2 матча подряд в овертайме
09:15 Тротц: «Вашингтон» на правильном пути
09:15 «Вашингтон» проиграл в гостях в овертайме пятый матч подряд
09:00 Кузнецов забил свой первый гол в текущем плей-офф
09:00 Мэттьюс – самый молодой за 29 лет автор гола «Торонто» в плей-офф
08:58 Овечкин: без паники. Серия длится до четырёх побед, и мы сделаем всё возможное
08:29 «Анахайм» на выезде обыграл «Калгари», уступая две шайбы
08:13 «Нэшвилл» победил «Чикаго» в овертайме, поведя в серии 3-0
07:33 Зайцев: в начале матча с «Вашингтоном» я вышел в самое пекло
07:23 Бозак: хочется быть со своими партнёрами и радоваться победе над «Вашингтоном»
05:30 «Оттава» вырвала победу у «Бостона» в ОТ и вышла вперёд в серии — 2-1
05:23 Голы Овечкина и Кузнецова не спасли «Вашингтон» от поражения в матче с «Торонто»
00:54 Зайцев: подскажу игрокам «Торонто», как лучше играть против Овечкина и Кузнецова
00:28 Тротц: Овечкин хорошо играет в Торонто, потому что великие любят большие сцены
17 апреля 2017, понедельник
23:59 Чехович: сборная России недонастроилась, нужно забыть матч с белорусами на ЮЧМ
23:50 Устименко: матч с Беларусью был особенным, Россия может играть лучше на ЮЧМ
23:49 Слепец: где-то думали, что игра с белорусами на ЮЧМ будет лёгкой
23:41 И. Знарок: обратим большое внимание на ненужные удаления юниорской сборной
23:36 Соколов: лидеры «Реактора» подхватили вирус и были не в лучшей форме
23:30 Трое игроков системы «Нефтехимика» покинули клуб
23:20 Сборная России U17 обыграла шведов и заняла второе место на Турнире пяти наций
23:02 Сборная России обыграла Беларусь на юниорском ЧМ-2017 по хоккею
23:00 Словаки всухую обыграли Латвию на юниорском ЧМ-2017 по хоккею
22:46 Миронов: «Реактор» был для нас котом в мешке, поэтому долго осваивались
22:44 Экс-тафгай Ларак пообещал Радулову новые зубы за его голы в плей-офф НХЛ
21:49 Быков: СКА качественно сыграл против тройки Коваржа, а игра Сёмина разочаровала
21:35 «Динамо» (Балашиха) обыграло «Торпедо» и повело в финале Братины со счётом 3-0
21:12 Флёри: и при счёте 1:3 я был спокоен и уверен, что «Питтсбург» отыграется
20:55 Барбашёв: моя задача — выиграть Кубок Стэнли, это важно для жизни и для всего
20:31 «Красная Армия» обыграла «Реактор» в первом матче финала Кубка Харламова
20:11 Овечкин: надо навязать Зайцеву и другим защитникам «Торонто» силовую борьбу
19:33 Стал известен состав сборной России U18 на матч чемпионата мира c Беларусью
19:30 Защитник «Коламбуса» Веренски выбыл до конца сезона из-за травмы
19:18 Телеканал Магнитогорска не будет наказывать комментатора за слова о Ковальчуке
19:12 Сборная Чехии проиграла США на юниорском ЧМ-2017 по хоккею
19:11 Сборная Канады обыграла Швейцарию на юниорском ЧМ-2017 по хоккею
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
Считаете ли вы минувший сезон КХЛ самым интересным в истории?
Архив →
Конфиденциальность Использование информации Контакты Реклама Виджеты Мобильная версия
© championat.com, 2000–2017
RAMBLER&Co
Возрастное ограничение 18+