Анисин: надеюсь, что я на свой пик только начинаю выходить

Нападающий Михаил Анисин подвёл итоги сезона и поделился планами.

«Решил не терять времени и абсолютно всё внимание уделить хоккею. К старту плей-офф ВХЛ набрал форму, близкую к оптимальной. Ещё со времён московского «Динамо» любил играть кубковые матчи и, надеюсь, «Сарыарке» в плей-офф помог, забил два победных гола в серии с чеховской «Звездой» — фарм-клубом ЦСКА. Затем получил травму. Епанчинцев? Он — игровик, ставил команде умный, комбинационный хоккей. Такой стиль всегда будет востребован в «Спартаке», других московских клубах.

В этом сезоне провёл не так много матчей, как хотелось, поэтому стараюсь добавить в тренировочной работе. В апреле и мае особого отдыха у меня не будет. Некоторые варианты уже просматриваются, но в агентскую работу не вмешиваюсь, всё внимание уделяю тренировкам. Мой отец свой лучший хоккей показывал ближе к 30 годам, когда пять сезонов кряду становился чемпионом СССР. Надеюсь, что и я на свой пик только начинаю выходить.

Плей-офф КХЛ? Немного удивило, что в ВХЛ и МХЛ плотность борьбы оказалась чуть выше, чем в КХЛ. Порадовало, что в КХЛ есть явные лидеры — СКА и «Магнитка », которые достаточно спокойно дошли до финала. Если честно, был уверен, что Магнитогорску удастся серию затянуть. Даже при счёте 1-3 не считал, что дело сделано, ведь пять лет назад наше московское «Динамо» в финале с этим же счётом уступало «Авангарду», но Кубок Гагарина всё-таки выиграло. Однако на сей раз СКА не оставил сопернику ни одного шанса.

Питер чем-то напомнил мне наше «Динамо» — те же четыре сбалансированные звена, строгая игра в обороне, быстрый выход в атаку. Это традиционный стиль Олега Знарка. Зарипов и Дадонов побили мой снайперский рекорд? За этих мастеров только порадовался. Когда рекорды застаиваются, о них никто не вспоминает. Очень рад за Зарипова, который доказал, что свой лучший хоккей можно показывать на четвёртом десятке. С возрастом многие снайперы добавляют — особенно в понимании игры, опыте. И Данис в очередной раз это доказал», — цитирует игрока Russia-Hockey.