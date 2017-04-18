Автор победного гола «Оттавы» Райан нанёс удар в лицо сопернику и не был удалён

В овертайме третьего матча серии между «Оттавой Сенаторз» и «Бостон Брюинз» произошёл любопытный эпизод, напрямую повлиявший на исход встречи, победителем которой оказались «сенаторы» (4:3 ОТ). На пятой минуте дополнительного времени у борта в зоне «Бостона» столкнулись форвард хозяев Райли Нэш и нападающий «Оттавы» Виктор Стольберг. Нэш потерял равновесие и наклонился вперёд, но через секунду получил удар локтем в лицо от форварда гостей Бобби Райана. Арбитры Эрик Фурлатт и Тим Пил пропустили этот момент, но зафиксировали попытку Нэша ударить в ответ, за что нападающий «Бостона» был наказан малым штрафом за грубость. По иронии судьбы штраф Нэша реализовал именно Бобби Райан, который принёс победу «Оттаве».

«Это был чистый удар в голову! За это должно было последовать наказание. Нужны стандарты в плане трактовки нарушений, и получилось так, что «Оттава» получила большое преимущество», — отметил комментатор NBC Пьер Макгуайр.

«Этот эпизод нас разочаровал, он оказал деморализующее действие», — добавил главный тренер «Бостона» Брюс Кэссиди.

Видео спорного эпизода доступно на Youtube.