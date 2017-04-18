Крейчи: я понимал, что давно не тренировался. Всё хорошо

Нападающий «Бостон Брюинз» Давид Крейчи после поражения в третьем матче серии плей-офф от «Оттавы Сенаторз» (3:4 ОТ) прокомментировал свой возвращение на лёд. 30-летний чешский форвард пропустил первые две игры сери из-за травмы верхней части тела. Американская команда уступает в серии со счётом 1-2.

«Я уже давно не тренировался. Я это понимал. Поэтому старался играть проще в первом периоде. Во втором почувствовал себя лучше. В третьем тоже. Так что всё хорошо», — цитирует игрока официальный сайт НХЛ.