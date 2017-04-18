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Вестерлунд: Сведберг хорошо играл в плей-офф, говорить о его будущем рано

18 апреля 2017, вторник. 15:04. Хоккей

Главный тренер «Салавата Юлаева» Эркка Вестерлунд порассуждал на тему будущего вратаря Никласа Сведберга в команде.

«О переходах игроков можно будет говорить в начале мая. Сведберг очень хорошо играл в плей-офф. Мы обсудим его будущее с тренером вратарей нашей команды. Большего пока я сказать не могу», — сказал финский специалист на пресс-конференции в Уфе.

18 апреля Вестерлунд прибыл в Уфу. Предполагается, что финский специалист и два его ассистента пробудут в Уфе несколько дней для того, чтобы познакомиться с инфраструктурой.

Видео также доступно на официальном канале клуба на Youtube

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
ХК Салават Юлаев Эркка Вестерлунд
Новости. Хоккей
18 апреля 2017, вторник
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