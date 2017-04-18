«Югра» продлила контракт с нападающим Акмальдиновым на один год

«Югра» продлила контракт с нападающим Александром Акмальдиновым на один год. Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

22-летний выпускник «Мамонтов Югры» в основной команде играет с 2015 года. В сезоне-2016/17 провёл за «Югру» 52 игры, в которых забросил пять шайб и сделал четыре передачи. Кроме того, Акмальдинов в этом сезоне сыграл за «Рубин» два матча регулярного чемпионата ВХЛ и 10 в плей-офф, набрав 5 (2+3) очка. В составе тюменской команды он стал бронзовым призёром чемпионата, уступив в полуфинале «Торпедо».