Хэйнси: серия с «Коламбусом» равная

Защитник «Питтсбург Пингвинз» Рон Хэйнси прокомментировал поражение от «Коламбус Блю Джекетс» (4:5) в четвёртом матче серии первого раунда розыгрыша Кубка Стэнли (3-1).

«Все игры были хорошие. Эта серия равная. Они лучше начинали матчи и здорово действовали на протяжении длинных отрезков. На данный момент нет такого, чтобы в нашей серии доминировала одна команда.

Мы понимали, что они выйдут с хорошим настроем и постараются зацепить один матч. Им нечего терять. Свою задачу они выполнили. Завтра нам надо будет заново собраться и подготовиться к четвергу», – цитирует игрока официальный сайт НХЛ.