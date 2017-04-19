Пачьоретти: игроки «Канадиенс» должны верить, что будем забивать

Капитан «Монреаль Канадиенс» Макс Пачьоретти прокомментировал поражение от «Нью-Йорк Рейнджерс» (1:2) в четвёртом матче серии первого раунда розыгрыша Кубка Стэнли (2-2).

«Друг против друга играют два вратаря из числа лучших в лиге. Я понимаю, что соперник расстроился после прошлого матча. Сегодня мы расстроились. Обычно в плей-офф побеждает та команда, которая может сохранять спокойствие, думает о том, что надо делать сейчас.

Нам стоит лучше придерживаться нашего плана на игру, доверять нашей тактике. Мы должны верить, что будем забивать», – цитирует игрока официальный сайт НХЛ.