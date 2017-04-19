Вратарь «Динамо» Бшх Бочаров стал самым ценным игроком плей-офф ВХЛ

Самым ценным игроком плей-офф Высшей хоккейной лиги сезона-2016/17 признан голкипер балашихинского «Динамо» Иван Бочаров, сообщается на официальном сайте лиги.

В нынешнем плей-офф на счету 21-летнего вратаря 19 матчей и 16 побед, при этом он отразил 95,1% бросков по своим воротам при коэффициенте надёжности 1,57. Также в его активе три матча на ноль.

«Динамо» из Балашихи впервые в своей истории выиграло «Братину», одержав победу в финале плей-офф Высшей хоккейной лиги над усть-каменогорским «Торпедо» – 4-0.