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Вратарь «Динамо» Бшх Бочаров стал самым ценным игроком плей-офф ВХЛ

19 апреля 2017, среда. 10:15. Хоккей

Самым ценным игроком плей-офф Высшей хоккейной лиги сезона-2016/17 признан голкипер балашихинского «Динамо» Иван Бочаров, сообщается на официальном сайте лиги.

В нынешнем плей-офф на счету 21-летнего вратаря 19 матчей и 16 побед, при этом он отразил 95,1% бросков по своим воротам при коэффициенте надёжности 1,57. Также в его активе три матча на ноль.

«Динамо» из Балашихи впервые в своей истории выиграло «Братину», одержав победу в финале плей-офф Высшей хоккейной лиги над усть-каменогорским «Торпедо» – 4-0.

«Динамо» Балашиха обыграло «Торпедо» в четвёртом матче и завоевало Братину
Источник: Официальный сайт ВХЛ Сообщить об ошибке
Теги
ХК Динамо Балашиха
Новости. Хоккей
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