Шалаев: в «Авангард» насчёт приобретения Калинина никто не обращался

Президент «Авангарда» Владимир Шалаев сообщил, что СКА не обращался в клуб по поводу приобретения прав на нападающего «Торонто Мэйпл Лифс» Сергея Калинина. Форвард, выступающий в настоящее время в системе канадской команды, является воспитанником омского клуба.

«На нас никто по поводу Сергея Калинина не выходил. Это наш игрок, к нам насчёт его приобретения никто не обращался. Тут комментировать нечего. Ничего не нужно высасывать. Когда от СКА придёт предложение, тогда и буду комментировать», — сказал Шалаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата»Владиславом Уткиным.