Нападающий Джек Айкел сыграет за США на ЧМ-2017

Нападающий «Баффало Сэйбрз» Джек Айкел на чемпионате мира—2017 будет защищать цвета сборной США, информирует официальный «твиттер» национальной команды.
20-летний хоккеист в нынешнем регулярном чемпионате НХЛ сумел принять участие в 61 встрече, отметившись 57 (24+33) результативными баллами при показателе полезности "-12" и 22 минутах штрафного времени.
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