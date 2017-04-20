Бэбкок: приятно, что «Торонто» вернулся в игру, но мы были недостаточно хороши

Главный тренер «Торонто Мэйпл Лифс» Майк Бэбкок прокомментировал поражение от «Вашингтон Кэпиталз» в четвёртом матче первого раунда плей-офф (4:5, 2-2 в серии).

«Приятно, что мы забивали и смогли вернуться в игру, но мы играли совсем не так, как надо. Мы много времени уделили тому, чтобы объяснить, какой будет игра, но не похоже, что мы достучались до ребят. Мы были недостаточно хороши, мы недостаточно хорошо боролись. У меня такое впечатление, что соперники выиграли все единоборства», — приводятся слова Бэбкока на официальном сайте НХЛ.