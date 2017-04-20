Райан: пока везёт мне, но в «Оттаве» ещё многие скажут своё слово в плей-офф

Нападающий «Оттавы Сенаторз» Бобби Райан, автор гола в четвёртом матче серии с «Бостон Брюинз» (1:0, 3-1 в серии), прокомментировал свою результативность в текущем плей-офф и игру защитника Эрика Карлссона.

«Если посмотреть на картину в целом, то это шанс поправить впечатление от сезона. Я думаю о том, как принести пользу, как воспользоваться моментом. Пока всё идёт хорошо. В нашей команде ещё многие скажут своё слово в этом плей-офф. Пока везёт мне, но всё может измениться. Я не против.

Эрик Карлссон — наш лучший игрок, возможно, лучший хоккеист в мире. Он может изменить ход игры любого матча либо броском, либо пасом, как сегодня", — приводятся слова Райана на официальном сайте НХЛ.