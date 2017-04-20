«Югра» продлила контракты с защитником Шулаковым и нападающим Купцовым

Хоккейный клуб «Югра» на один год продлил контракты с двумя игроками, сообщается на официальном сайте клуба. В ханты-мансийской команде на следующий сезон остаются защитник Виталий Шулаков и нападающий Сергей Купцов.

33-летний Шулаков выступает за «Югру» с сезона-2016/17, в 37 сыгранных матчах он набрал 9 (6+3) очков с показателем полезности «+5».

22-летний Купцов перешёл в «Югру» из «Северстали» по ходу прошлого сезона, провёл за команду 14 игр и заработал 4 ассистентских очка при показателе полезности "-3".