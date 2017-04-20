Тренеры Ярушкин, Марков и Игнатьев официально покинули «Спартак»

Исполняющий обязанности главного тренера «Спартака» Алексей Ярушкин завершил работу в основной команде. Вместе с ним её покидают помощники Виктор Игнатьев и Даниил Марков. Об этом сообщается на официальном сайте московского клуба.

Тренер по вратарям Стефан Перссон продолжит работу в новом штабе команды.

Игнатьев работал в «Спартаке» с начала сезона-2016/17, а Ярушкин и Марков пришли в команду в октябре 2016 года, после отставки главного тренера Германа Титова. Красно-белые по итогам регулярного чемпионата не смогли выйти в плей-офф, заняв предпоследнее место в Западной конференции.