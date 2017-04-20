Жамнов: Епанчинцеву пора выходить на новый уровень, он готов к давлению

Генеральный менеджер «Спартака» Алексей Жамнов прокомментировал назначение Вадима Епанчинцева главным тренером клуба.

«У нас состоялось заседание попечительского совета, на котором были подведены итоги минувшего сезона и прошло обсуждение планов на перспективу. Одним из главных вопросов повестки дня было утверждение нового тренерского штаба команды. Со стороны клубного руководства на пост главного тренера была предложена кандидатура Вадима Епанчинцева. Члены попечительского совета заслушали Вадима Сергеевича, который рассказал о своей хоккейной философии, проще говоря, о том, какой он хочет видеть игру команды. В результате обсуждения его кандидатура и кандидатуры помощников были утверждены.

Вадим Епанчинцев не чужой человек для «Спартака». Он оставил яркий след в истории команды, когда ещё сам выходил на лёд. Затем приложил руку к победе молодёжной команды в Кубке Харламова, являясь помощником Олега Браташа. Вадим Сергеевич прошёл школу МХЛ и ВХЛ, пора ему выходить на новый уровень. И он готов сделать этот трудный шаг, готов к тому, что на него будет оказываться серьёзное давление. Надеемся, что именно в «Спартаке» его тренерская карьера получит новый импульс и он будет расти вместе с командой. Мы в клубе будем ему всячески помогать. Что касается задач, которые были озвучены перед новым главным тренером на попечительском совете, то они предельны ясны: выход в плей-офф. Другого не дано, мы и так в большом долгу перед нашими болельщиками", — цитирует Жамнова пресс-служба клуба.