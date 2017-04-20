Джиордано: «Калгари» не в чем себя винить, мы сражались до конца

Защитник «Калгари Флэймз» Марко Джиордано подвёл итоги серии первого раунда плей-офф с «Анахайм Дакс», в которой его команда потерпела поражение в четырёх матчах. Решающая встреча завершилась со счётом 1:3. «Огоньки» стали первой командой, закончившей борьбу за Кубок Стэнли.

«Порой стоит отдать должное сопернику. Нам не в чем себя винить. Мы сражались до самого конца. Вся команда оставила все силы на льду, и не хватало нам каждый раз совсем чуть-чуть», — приводятся слова Джиордано на официальном сайте Национальной хоккейной лиги.