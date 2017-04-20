Московское «Динамо» выкупит контракт нападающего Цветкова

Как стало известно «Чемпионату», московское «Динамо» расстанется с нападающим Алексеем Цветковым. Контракт 35-летнего хоккеиста, рассчитанный до 30 апреля 2018 года, будет выкуплен.



В прошедшем регулярном чемпионате нападающий принял участие в 49 встречах, в среднем проводя на льду 16 минут и сумел записать на свой счёт 28 (7+21) результативных баллов при показателе полезности "+10" и 24 минутах штрафного времени.



В Кубке Гагарина московские динамовцы дошли до второго раунда, где проиграли СКА 1-4.

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