Дыбленко: мне не страшно ехать в НХЛ, будет как минимум интересно

Защитник Ярослав Дыбленко прокомментировал своё решение подписать контракт с «Нью-Джерси Дэвилз».



«Это новый этап в жизни, придётся заново всем всё доказывать. Но мне не страшно. Чего бояться? Бояться и в лес не ходить, что ли? Будет как минимум интересно. Это совместное решение с моим агентом, оно полностью осознанно. Мне уже 23 года, такой шанс выпадает раз в жизни. Тем более я не драфтованный, и клуб конкретно заинтересовался моей кандидатурой, следил за мной долгое время, смотрел игры. Вышли на связь и сразу предложили контракт, без каких-то долгих переговоров. Сказали: „Он нам нужен“. Спросили, готов ли я поехать, я сразу сказал, что готов. Мы с агентом взвесили все „за“ и „против“ и пришли к выводу, что надо ехать», — цитирует Дыбленко «Р-Спорт».