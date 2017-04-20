Саморуков: в 1/4 финала ЮЧМ была задача выиграть или со льда никто не уйдёт

Защитник юниорской сборной Дмитрий Саморуков прокомментировал победу над командой Словакии (3:2 ОТ) в четвертьфинале чемпионата мира. В полуфинале турнира россияне сыграют с финнами.



«Начали хорошо, все были настроены на победу, у нас не было такой другой задачи. Во втором периоде что-то пошло не так – перебороли. С ребятами поговорили, забили и доказали, кто есть кто. Все выкладывались на полную, у нас была задача выйти выиграть или со льда никто не уйдёт. В сезоне были матчи, когда играл по 35 минут, готов к большой нагрузке. В том году с финнами хорошо поборолись в четвертьфинале, в этом выйдем и всё покажем, ничего не буду говорить, просто выйдем и всё сделаем.



Мой папа (бывший футбольный вратарь Андрей Саморуков. – Прим. «Чемпионата») смотрит за мной, его здесь нет, у него работа, я всё понимаю, все родные следят. В детстве много подсказывал, а сейчас понимает, что он уже не такого уровня. Говорит, что всё в твоих руках и строй свою жизнь сам», — передаёт слова Саморукова корреспондент «Чемпионата» Роман Соловьёв.