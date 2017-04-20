Юниорский чемпионат мира по хоккею—2017: определились полуфинальные пары

На юниорском чемпионате мира по хоккею—2017, который сейчас проходит в Словакии, определись полуфинальные пары.



Сборная России, в четвертьфинале сломившая сопротивление словаков (3:2 ОТ), сыграет с командой Финляндии, в упорной борьбе одолевшей Чехию (6:5 ОТ). Сборная Швеции, уверенно разобравшаяся с канадской сборной (7:3) в полуфинальной игре, попытается переиграть других североамериканцев — сборную США, которая на этапе четвертьфинала одержала победу над национальной командой Швейцарии со счётом 4:2.

Юниорский чемпионат мира-2017: сборная России в овертайме одолела Словакию в 1/4