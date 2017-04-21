Третьяк: в сборную нужно взять лучших из КХЛ и НХЛ для победы на чемпионате мира

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк поделился мнением о комплектовании состава национальной сборной на чемпионат мира.

«У «Чикаго» очень сильная команда, они за прошлые годы три раза выигрывали Кубок Стэнли. Но это плей-офф, здесь трудно предсказать, кто выиграет. Моё мнение — нам нужно создать хорошую команду и из игроков НХЛ, и из игроков КХЛ, потому что нам нужно выигрывать чемпионат мира. Посмотрим, какие канадцы приедут. Я думаю, что и другие команды будут неслабыми. Чемпионат мира — это чемпионат мира. Нельзя взять туда только кэхаэловцев. Должна быть золотая середина.

Сорокин и Шестёркин могут не попасть в команду? У нас есть много других турниров, тот же Евротур, к примеру, Еврочеллендж. Есть где команду наигрывать. Конечно, надо посмотреть, в каком сейчас состоянии Бобровский и Василевский, готовы ли они. Трудно сейчас сказать, кто поедет на ЧМ, надо со всеми поговорить, а потом уже тренерский штаб примет решение. Был бы я тренером, взял бы лучших игроков из КХЛ и НХЛ. Из наших энхаэловцев ещё никто не отказывался.

Я бы не сказал, что Ковальчук провёл не очень хороший плей-офф, его команда победила. Это дело тренера, игроки у них в руках находятся», — передаёт слова Третьяка корреспондент «Чемпионата» Владислав Уткин.

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