Малкин – 2-й в истории «пингвинов» игрок, набравший 11 очков в серии из 5 матчей

Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин набрал 11 (2+9) очков в серии плей-офф Национальной хоккейной лиги с «Коламбус Блю Джекетс». При этом хоккеист возглавляет список бомбардиров текущего розыгрыша Кубка Стэнли.

Форвард стал вторым хоккеистом за всю историю пенсильванской команды, набравшим не менее 11 очков за серию из пяти матчей. Первым был нападающий Марио Лемье. В 1991 году на его счету было 12 (5+7) очков в серии с «Миннесотой Норт Старз». Соперники провели 6 матчей, но форвард принял участие в 5 из них.