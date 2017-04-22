Бэбкок: Кадри не заслуживал штрафа. Хит против Овечкина – это красота плей-офф

Главный тренер «Торонто Мэйпл Лифс» Майк Бэбкок прокомментировал эпизод с силовым приёмом нападающего Назема Кадри против капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в пятом матче серии (2:1 ОТ, 3-2 в серии).



«Интересный момент. Вероятно, Барри Тротц думал, что в том эпизоде Кадри должен был получить большой штраф. Я же считаю, что там вообще никакого наказания давать не следовало. В этом и состоит красота плей-офф. Возьмите эпизод в другом матче, когда у нас травму получил защитник Роман Полак. Наша скамейка тоже думала, что там должен был быть большой штраф, а соперник – что всё было чисто. Ещё раз повторюсь, это плей-офф, и в это время года есть куда более объективные люди, чем тренеры», — приводит слова Бэбкока официальный сайт «Торонто».