Фанёф: ожидали, что серия с «Бостоном» будет долгой и изматывающей, так и вышло

Защитник «Оттавы Сенаторз» Дион Фанёф поделился впечатлениями после поражения в пятом матче серии с «Бостон Брюинз» (2:3 ОТ, 3-2 в серии).



«Очень больно. Игры получаются очень эмоциональными. Мы думали, что серия получится напряжённой, долгой, выматывающей. Так оно и получилось. Я не знаю, как ещё объяснить: мы старались, бились, игра перешла во второй овертайм, а там может произойти всё что угодно. Обидно, но надо двигаться дальше. Мы ждали битвы, мы её получили», — цитирует Фанёфа официальный сайт НХЛ.