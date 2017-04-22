Стал известен состав сборной России на матч полуфинала ЮЧМ c Финляндией

Стал известен состав сборной России U18 на полуфинальный матч юниорского чемпионата мира—2017 с командой Финляндией. Начало матча — в 16:30 мск. В другом полуфинале между собой сыграют сборные США и Швеции.
Сборная России:
Жуков (Устименко);
Саморуков — Дедов, Чехович — Липанов — Свечников;
Рубинчик — Галенюк, Алексеев — Бицадзе — Торопченко;
Баранов— Калабушкин, Слепец — Клисунов — Максимов;
Переляев, Муранов — Марушев — Колтыгин, Шашков.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Финляндия — Россия.
А. Свечников: хочу быть как брат, а о первом номере драфта НХЛ не думаю
Российский хоккеист Андрей Свечников – о жизни в США, драфте НХЛ-2018, общении с братом Евгением и выступлении за сборную России.