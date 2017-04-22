Силаев: крупный счёт в матчах с «Реактором» не важен, всё игры были трудными

Нападающий клуба МХЛ «Красная Армия» Иван Силаев прокомментировал победу своей команды в розыгрыше Кубка Харламова-2017 (4-0 в серии с «Реактором»).

«Этот успех запомнится надолго. Три года назад нам не удалось выиграть, но сейчас всё получилось. Как будто дежа вю, вот только команда уже совсем другая. Каждый матч финала был сложным, но четвёртая встреча, конечно, стоит особняком. Не нужно обращать внимания на крупный счёт, который был в предыдущих матчах с «Реактором». Это плей-офф, здесь счёт ни о чём не говорит. Мы просто хорошо реализовали свои моменты, вратарь Александр Самойлов нас выручил, отсюда и результат. Нижнекамцы оставили хорошее впечатление – это быстрая, мобильная команда, но мы оказались чуть-чуть сильнее. Какие планы? Сейчас берём тренеров, собираемся командой и едем немножко праздновать. Ну а дальше – отдых, а затем сборы и всё по новой», — передаёт слова Силаева корреспондент «Чемпионата» Владислав Уткин.

Видео из раздевалки «Красной Армии» также можно посмотреть в официальном аккаунте «Чемпионата» в YouTube.