Заседа: я хочу закрепиться в КХЛ, так что каникул не будет

Форвард «Амура», самый молодой хоккеист в истории хабаровского клуба Матвей Заседа подвёл итоги сезона, а также высказался о кубковых матчах в КХЛ и МХЛ.

4 сентября 2016 года — главная дата в моей карьере. Уже на разминке матча с «Магниткой» немного трясло: рядом катались Сергей Мозякин и Данис Зарипов — люди, которые в КХЛ пишут историю. К сожалению, не удалось пересечься с ними на льду во время матча — тройка Коваржа выходила первой, а наша, молодёжная — четвёртой. Хотя одну-две смены я немного переиграл и был близок к тому, чтобы встретиться с Мозякиным. Тренеры и руководители клуба уже поставили молодым задачу придти в летний лагерь в идеальной форме — только так можно будет составить конкуренцию лидерам команды. Очень хочу весь предстоящий сезон провести в «Амуре», закрепиться в КХЛ. Так что каникул у меня не будет!

К сожалению, пробиться в Словакию не получилось — зимой был в Новогорске на сборе, но из-за травмы на февральский Кубок пяти наций поехать не смог. Так и упустил место в команде. Что ж, приходится помогать ребятам со стороны — в роли болельщика. Отличный стимул работать ещё больше.

Во многих матчах «Амурские Тигры» показывали эффектный атакующий хоккей, но задачу попадания в плей-офф мы всё-таки не решили, хотя к цели были близки. Благодаря партнёрам регулярно и забивал, и отдавал, но много моментов и не использовал. Хотя коэффициент полезности вроде бы неплохой.

Следил ли за плей-офф КХЛ? Очень внимательно, особенно за финалом. В СКА играли наши, хабаровские ребята: Артём Зуб и Сергей Плотников, у которых настоящий кубковый характер. Был очень рад, когда Тёма поднимал над головой Кубок Гагарина. Даже не верил своим глазам, ведь год назад в МХЛ тренировались с Зубом вместе. Финал МХЛ? В МХЛ много сильных и равных по классу команд, поэтому финал Кубка Харламова, в принципе, мог быть любым. Что касается «Красной Армии» и «Реактора», то по сравнению с «регуляркой» и нашими очными матчами они получили мощное усиление — из ЦСКА и «Нефтехимика». В этих командах КХЛ в «регулярке» выступало много молодых», — цитирует игрока Russia-Hockey.