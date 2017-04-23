Быков: думаю, что конфликт между Радуловым и Знарком остался в прошлом

Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков поделился мнением о причинах поражений олимпийской команды от сборной Швейцарии, а также выразил уверенность в том, что конфликт нападающего клуба НХЛ «Монреаль Канадиенс» Александра Радулова с тренерским штабом Олега Знарка остался в прошлом.

«Кого следует позвать на чемпионат мира из олимпийской сборной? Думаю, этот вопрос надо задать Олегу Знарку. Вообще, олимпийская сборная предназначена для того, чтобы дать возможность набраться опыта лучшим молодым игрокам, чтобы они могли дальше прославлять наш хоккей. Команда, как мне сказали тренеры, была под серьёзной нагрузкой, но и швейцарцы играют здорово в обороне. Качество видно у наших ребят, желание и талант есть. В дальнейшем, я думаю, всё будет лучше.

Стоит ли звать в сборную освободившихся Емелина, Нестерова и Радулова? Мне сложно эту ситуацию объяснить. Во-первых, всё будет зависеть от того, какую стратегию выберет тренерский штаб сборной. И во-вторых, тут ещё имеет значение контрактная ситуация Александра. Во многом всё зависит от него. Конфликт Радулова и Знарка? Думаю, что это в прошлом», — сказал Быков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Уткиным.

Тарасенко идёт дальше, Радулов освободился для ЧМ. Позовёт ли Знарок? Тарасенко помог «Сент-Луису», «Монреаль» с Радуловым закончил борьбу, Слепышев забил за «Эдмонтон», Бобровский номинирован на «Везину».