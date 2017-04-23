Сборная Швеции пригласила на Чешские игры 11 хоккеистов из НХЛ

Сборная Швеции по хоккею определилась с составом на чешский этап Евротура, информирует официальный сайт Федерации хоккея Швеции. В Чехию поедут 11 игроков из Национальной хоккейной лиги.
Вратари: Эдди Лак, Виктор Фаст, Никлас Сведберг.
Защитники: Джон Клинберг, Антон Строльман, Хенрик Тёммернес, Калле Розен, Оливер Экман-Ларссон, Филип Холм, Эрик Мартинссон, Виктор Хедман.
Нападающие: Рикард Йюнге, Пер Линдхольм, Деннис Эверберг, Джоэль Лундквист, Элиас Линдхольм, Карл Сёдерберг, Йоаким Нордстрём, Карл Клинберг, Виктор Раск, Линус Умарк, Марио Кемпе, Вильям Карлссон, Габриэль Ландеског.
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