Данила Квартальнов: жду от ЦСКА предложения по новому контракту, хочу остаться

Нападающий системы ЦСКА Данила Квартальнов рассказал, что надеется остаться в «армейском» клубе.



«Какой-то особенный сезон у меня получился — бронза молодёжного чемпионата мира, Кубок Харламова… я даже мечтать не мог, чтобы всё в один год выиграть! Конечно, было желание больше времени игрового получить в первой команде, но как вышло, так вышло. В целом я доволен сезоном. Контракт истекает, посмотрим, что мне предложат, а там посмотрим. Пока жду предложения, но желание, конечно, и дальше играть в ЦСКА», — приводит слова Квартальнова «Р-Спорт».