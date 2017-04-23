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Данила Квартальнов: жду от ЦСКА предложения по новому контракту, хочу остаться

23 апреля 2017, воскресенье. 17:16. Хоккей

Нападающий системы ЦСКА Данила Квартальнов рассказал, что надеется остаться в «армейском» клубе.

«Какой-то особенный сезон у меня получился — бронза молодёжного чемпионата мира, Кубок Харламова… я даже мечтать не мог, чтобы всё в один год выиграть! Конечно, было желание больше времени игрового получить в первой команде, но как вышло, так вышло. В целом я доволен сезоном. Контракт истекает, посмотрим, что мне предложат, а там посмотрим. Пока жду предложения, но желание, конечно, и дальше играть в ЦСКА», — приводит слова Квартальнова «Р-Спорт».

Источник: Р-Спорт Сообщить об ошибке
Теги
ХК ЦСКА Данила Квартальнов
Новости. Хоккей
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