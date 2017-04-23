Малкин: Флёри — отличный человек и вратарь, думаю, он начнёт второй раунд

Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин поделился мнением о своём партнёре по команде вратаре Марке-Андре Флёри.



«Мне нравится Флёри. Я играю с ним уже лет 10. Он очень хороший вратарь. Год получился напряжённым, а он улыбается. Он потрясающий человек. Мюррей тоже хороший парень и отличный голкипер. В этом году у него много травм. Надеюсь, что он вернётся. У нас два основных вратаря в команде. Флёри играет очень хорошо. Думаю, что он начнёт второй раунд», — цитирует Малкина официальный сайт лиги.



Малкин и Флёри — ценнейшие игроки. Возьми их в свою команду!