Устименко: сборная России могла добиться на ЮЧМ большего, просто не повезло

Вратарь юниорской сборной России Кирилл Устименко поделился впечатлениями от юниорского чемпионата мира в Словакии, на котором команда заняла третье место, обыграв в «бронзовом» матче шведов со счётом 3:0.



«Я не был удивлён, что сыграл в матче за бронзу. Мне сказали, чтобы я готовился к каждой игре, так что я был всегда готов. Я доверяю тренерскому штабу, он решил, что буду играть я. Мы старались играть от обороны. Как оценю для себя турнир? Две игры сыграл, вроде они были хорошими. Хорошо сыграл. Могла ли команда добиться большего? Да, просто не повезло. Конечно, я говорю, что могли бы, но надо было делать. Очень хорошая сборная собралась», — сказал Устименко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Романом Соловьёвым.

Есть первая медаль за шесть лет! Россия завоевала бронзу ЮЧМ-2017 Юниорская сборная России обыграла Швецию на чемпионате мира в матче за бронзу, впервые за шесть лет поднявшись на пьедестал почёта.