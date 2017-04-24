ТХК находится на грани закрытия

Базовый клуб сборной на зимнюю Универсиаду 2017 года, чемпион этой Универсиады, находится на грани закрытия. Клуб вычеркнут из всех бюджетов, деньги не поступают с прошлого года, в ближайшее время должна начаться процедура банкротства.

Сложившуюся ситуацию прокомментировал генеральный директор ТХК Кирилл Пафифов.

«Да, клуб сейчас находится на грани банкротства. Чемпионы Универсиады оказались никому не нужны. Большие долги по зарплатам перед игроками, тренерским и административным штабами действительно имеются. Мы находимся в полном неведении, что будет дальше с клубом.

Закрытие клуба, повлечёт за собой роспуск двух команд — ТХК и «Тверичи». Вся наша система по воспитанию и подготовке тверских игроков будет разрушена в один день. Тверским ребятам из хоккейной школы попросту некуда будет идти по окончанию спортивной школы. Тверь останется без хоккея. Это печально, но это сегодняшняя правда. О ТХК придётся говорить только в прошедшем времени», — сказал Пафифов.