Тротц: «Питтсбург» выбил нас в прошлом году. Есть шанс вернуть должок

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Барри Тротц прокомментировал предстоящую серию второго раунда плей-офф НХЛ, в котором его команде предстоит сыграть с «Питтсбург Пингвинз».

«Мы будем играть с действующим обладателем кубка Стэнли. У «Пингвинз» был великолепный сезон, но было много травм. Мы шли очень плотно в турнирной таблице, особенно в последнюю неделю регулярного чемпионата. Мы знаем, насколько хорош может быть «Питтсбург» и помним, как они выбили нас в прошлом году. Теперь есть шанс вернуть должок», — приводит слова Тротца Washington Post.

В прошлом сезоне «Питтсбург» и «Вашингтон» также встречались во втором раунде плей-офф. «Пингвины» выиграли ту серию в шести матчах, а затем стали обладателями кубка Стэнли.

Триллер в пользу «Вашингтона». Овечкин снова сыграет против Малкина Команда Александра Овечкина обыграла «Торонто» в труднейшем шестом матче серии и вышла во второй раунд, где сыграет с «Питтсбургом» Малкина.