Овечкин считает, что «Торонто» ждёт блестящее будущее

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин прокомментировал победу в серии первого раунда розыгрыша Кубка Стэнли с «Торонто Мэйпл Лифс» (2:1 ОТ). Столичная команда выиграла серию со счётом 4-2, а канадская команда попала в плей-офф впервые с 2013 года.

«Надо отдать им должное. Они бились. У них молодая, но очень сильная команда. Их ждёт блестящее будущее. У них много молодых игроков, и они добьются успеха в следующем году и в ближайшее время», – цитирует игрока официальный сайт Национальной хоккейной лиги.