Муршак: состав сборной России пополнят много игроков команд-финалистов КХЛ

Нападающий ЦСКА и сборной Словении Ян Муршак рассказал о подготовке к чемпионату мира.

«Сезон в КХЛ закончился неделю назад, значит, довольно много игроков команд-финалистов, СКА и «Магнитки», пополнят состав сборной России. В сборной России было 10 моих одноклубников. Это очень сильные хоккеисты. Против молодых игроков даже труднее играть, чем против опытных — из-за их стремления доказать и проявить себя.

Матчи с венграми? Это были странные матчи. Команда играет своеобразно, арена больше похожа на детскую площадку, судейство не было хорошим. С командой Казахстана мы показали очень хорошую игру. Мы стали более опытными, ни у кого нет серьёзных травм. К сожалению, нам не хватает Анже Копитара», — цитирует Муршака vecer.