«Йокерит» продлил контракт с Анттилой, «Сибирь» — с Гриценко, Прохоров — с ЦСКА

«Йокерит» продлил односторонний контракт на два сезона с форвардом Марко Анттилой (1985), а ЦСКА – двустороннее соглашение на два года с нападающим Артёмом Прохоровым (1995). «Сибирь» продлила двустороннее соглашение на один сезон с нападающим Сергеем Гриценко (1997). Об этом сообщается на официальном сайте КХЛ.

Анттила выступает за «Йокерит» с сезона-2016/17. Он сыграл 56 матчей регулярного чемпионата, в которых набрал 16 (7+9) очков, а также отметился голевой передачей в четырёх играх плей-офф.

Прохоров сыграл 46 матчей в ВХЛ за «Звезду», набрав 7 (3+4) очков. Гриценко выступал в МХЛ в составе «Сибирских Снайперов», на его счету 8 (2+6) результативных баллов в 39 встречах.