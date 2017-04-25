Михайлов: все беды сваливали на ФХР, при Третьяке всё изменилось к лучшему

Двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов высказался о работе на посту президента ФХР Владислава Третьяка, которому сегодня исполнилось 65 лет.

«Это авторитетный человек, он много сделал для того, чтобы в нашем хоккее было преимущество вратарей-россиян. Посмотрите, сколько наших хороших вратарей играет не только в КХЛ, но и за границей. До его прихода все беды сваливали на федерацию хоккея, много было отказников, которые не хотели ехать в сборную, говоря, что во всем виновата федерация. Когда он стал президентом, всё изменилось к лучшему – ребята осознали, что выступают не за федерацию, а за любимую страну, где начинали свой путь», – сказал Михайлов.